Ein Raketeneinschlag im Bahnhof der ukrainischen Stadt Kramatorsk schockt die Welt. Getötet und verletzt wurden die, die vor der erwarteten Ostoffensive Russlands flüchten wollten. Wie grausam wird das werden und was kann die Ukraine tun? Der Westen will weiter mit Waffen und Geld helfen, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist in Kyiv. Und in Berlin versucht die Bundesregierung die Folgen des Ukraine-Krieges für Wirtschaft und Verbraucher zu mildern.