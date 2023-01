Weinwissen für alle

per Mail teilen

Pilzwiderstandsfähige Rebsorten - noch ist ihr Anteil an der deutschen Rebfläche gering. Doch die PIWIs erleben derzeit einen echten Aufschwung, und einige Winzerinnen und Winzer nennen sie bereits "Zukunftsweine".

Auch deshalb, weil die EU den Druck auf die Landwirtschaft erhöht, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln deutlich zu reduzieren. Verdrängen Sorten wie Sauvignac oder Cabernet blanc also langfristig die traditionellen Sorten wie Riesling & Co? Darüber reden Dominik Bartoschek und der SWR1 Weinmann Werner Eckert in dieser "Trocken bis lieblich"-Episode. Außerdem geht es um Schwefel, einen Stoff, ohne den (fast) kein Wein auskommt.