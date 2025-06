Rot, grau, blau oder schwarz?

Mit Flüssiggas grillen liegt voll im Trend. Wir erklären, was die unterschiedlichen Farben der Gasflaschen bedeuten und welche für die Passende ist.

Grillen ist, neben der Frage ob Fleisch, vegetarisch oder vegan, auch eine Frage des passenden Grills. Und der will mit Brennstoff versorgt werden. Bei Gas-Grill kommt der in Flaschen aus Stahl. Was ihr beim Kauf von Gasflaschen, dem Betrieb und der Lagerung beachten solltet, haben wir für euch zusammengestellt.

Die passende Gasflasche | Verschiedene Größen

Gasflaschen gibt es in verschiedenen Größen. Sie werden in Kilogramm angegeben und bezeichnen das Fassungsvermögen. Gängigen Größen zum Grillen sind 5, 8 oder 11 Kilogramm.

Die passende Flaschengröße gibt dabei bei Standgrills das Gehäuse des Grills vor. In viele Standgrills passen lediglich 5-Kilo-Flaschen. Diese sind für einen normalen Grill ausreichend, so Experten. Für Grills mit mehr al 6,5 Kilowatt Heizleistung empfehlen Experten den Einsatz von 8- oder 11-Kilo-Flaschen.

Grillen auf dem Balkon erlaubt?

Die passende Gasflasche | Gas-Verbrauch

Das Online-Magazin "Grillstar.de " gibt als Richtwert einen Verbrauch von 75 Gramm Gas pro Stunde pro Kilowatt Heizleistung an. Das bedeutet, eine 5-Kilo-Flasche hält zwischen 5 und 6 Stunden und eine 11-Kilo-Flasche bis zu 18 Stunden Grill-Betrieb.

Die passende Gasflasche | Was ist drin?

Egal wie groß, in der Gas-Flasche ist Flüssiggas. Je nach Anbieter und Verwendungszweck, kommen Gemische aus Propan und Butan zum Einsatz. Diese Gemische haben den Vorteil, dass sie auch bei Temperaturen bis -30 Grad brennen.

Die passende Gasflasche | Kauf- oder Eigentumsflaschen

Bei den grauen Kauf- oder Eigentums-Flaschen geht das Eigentum an der Flasche an den Käufer über. Leere Flaschen können problemlos in Baumärkten oder Tankstellen getauscht werden. Es wird dann lediglich die neue Füllung abgerechnet.

Die passende Gasflasche | Leihflaschen

Die roten Leihflaschen dagegen können nur dort getauscht werden, wo das entsprechende Gas vertrieben wird.

Die passende Gasflasche | Blaue und schwarze Gasflaschen

Neben den roten und grauen Flaschen, gibt es zum Beispiel die schwarzen BBQ-Gasflaschen. Sie haben den Durchmesser einer 11-Kilo-Flasche, sind aber nicht ganz so hoch und können so gefahrlos auch in kleineren Grills eingesetzt werden. Außerdem bedingt die Bauform eine bessere Verbrennung bei niedrigeren Temperaturen, so der Hersteller. Sie können nur bei entsprechenden Händler getauscht werden.

Außerdem gibt es die blauen "Camping-Gaz"-Flaschen, die ebenfalls mit einem Propan-Butan-Gemisch befüllt sind und für den Betrieb von Camping-Kochern und Grills als Kaufflaschen Verwendung finden.

Die passende Gasflasche | Prüf-Fristen

Gasflaschen müssen regelmäßig geprüft werden. Dabei unterliegen Leihflaschen einer 15-jährigen, Kauf- oder Eigentumsflaschen einer 10-jähirgen Prüffrist. Die Frist finden Sie aufgedruckt auf dem oberen Drittel der Flasche. Der Aufdruck "2024" bedeutet, dass die Flasche bis zum Ende des Jahres 2024 geprüft ist.

Die Prüffrist ist im oberen drittel der Flsche aufgedruckt. Im Bild das Jahr 2030. | So finden Sie die passende Gasflasche zum Grillen picture-alliance / Reportdienste picture alliance/ABB

Anmerkung: Auch Druckregler und Gasschlauch sind nur eine gewisse Zeit verwendbar. Die Fristen finden Sie auf den Teilen. Im Camping-Bereich müssen diese Teile spätestens nach zehn Jahre getauscht werden.

Die passende Gasflasche | Grillen mit Gas

Die passende Gasflasche | Lagerung

Wird die Gas-Flasche länger nicht genutzt, so empfehlen Experten beim Lagern folgende Tipps unbedingt zu beachten:

Flaschen-Ventil fest verschließen – Schutzkappe aufsetzen

Flasche ausschließlich aufrecht lagern

Flasche an kühlem, gut belüftetem Ort, nicht unter der Erde oder im Keller lagern

mindestens einen halben Meter Abstand zu Wärmequellen einhalten

direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

Der Anbieter Tyczka-Gas schreibt in seinem Blog : "Der Deutsche Verband Flüssiggas empfiehlt, eine Flüssiggas-Flasche spätestens zehn Jahre nach Überschreiten der aufgedruckten Prüffrist beim Flaschengas-Händler abzugeben oder auszutauschen."