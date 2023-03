Urlaub ist wieder schwer angesagt. Zwei Jahre lang war wegen Corona Reisen kaum möglich, dann kam ein Jahr mit vielen Einschränkungen. Aber jetzt ist so gut wie alles wieder möglich. Und die Menschen in Deutschland wollen weg, das ist auf der weltgrößten Reisemesse, der ITB in Berlin, klar geworden. So mancher Urlaubstraum dürfte aber platzen – dieses Mal wegen stark gestiegener Preise.