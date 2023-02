Die Hoffnung schwindet – Tag 3 nach dem Beben

per Mail teilen

Nach dem Erdbeben sind Helfer aus 36 Nationen im türkischen Katastrophengebiet eingetroffen oder befinden sich auf dem Weg dorthin. Die Bundeswehr bringt morgen mit drei Transportmaschinen Hilfsgüter in die Erdbebenregion. Allerdings nur in die Türkei - die Grenze nach Syrien ist weiterhin dicht. Die Menschen sind dort weitgehend auf sich allein gestellt und es ist unklar, wer überhaupt die Kontrolle im Nordwesten Syriens hat. Die Konfliktparteien nutzen das Leid der Menschen für ihre Zwecke aus. Unterdessen versucht die türkische Gemeinde in Deutschland zu helfen. Viele haben Verwandtschaft im Erdbebengebiet und machen sich größte Sorgen.