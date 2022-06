60. Bandjubiläum

per Mail teilen

Die Rolling Stones feiern ihr 60-jähriges Bandjubiläum. Die Stones gelten als eine der größten Bands aller Zeiten. Wir haben für Sie drei große Rekorde der Stones.

Drei Rekorde der Stones

1. Älteste Künstler an der Spitze der Single-Charts

Die Stones haben mit ihrem 2020 veröffentlichten Song "Living in a ghost town" noch einmal die Spitze der deutschen Single-Charts erreicht. Damit sind sie die ältesten Künstler, die jemals die Charts angeführt haben.

2. Einige Einträge im Guinness-Buch der Rekorde

Die Rolling Stones haben es tatsächlich mit mehreren Einträgen ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Zum Beispiel mit dem Eintrag, dass die Band die reichsten Mitglieder aller Musikgruppen hat - oder auch damit, dass sie bei einer einzigen Tour unglaublich viel Geld eingenommen haben.

3. Das größte Konzert aller Zeiten (?)

Die Stones haben eines der größten Konzerte aller Zeiten gespielt. Und zwar in Rio de Janeiro. Mit knapp Anderthalb Millionen Fans. So viel steht fest. Ob es jetzt das größte Konzert aller Zeiten war, da sind sich Musik-Experten nicht einig. Rod Stewart soll zum Beispiel mal ein Konzert mit um die dreieinhalb Millionen Menschen gespielt haben - allerdings an Silvester - und deswegen sagen viele: Da waren viele Menschen gar nicht wegen Rod Stewart, sondern wegen Silvester.

Aber egal, wer da jetzt auf Platz 1 der größten Konzerte aller Zeiten ist. Anderthalb Millionen Zuschauer bei einem Konzert der Stones ist schon ein echter Rekord!