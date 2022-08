Ab Herbst müssen die deutschen Verbraucher etwa 2,42 ct mehr pro Kilowattstunde bezahlen. Mit der sogenannten Gasumlage will die Bundesregierung Insolvenzen der Gasversorger verhindern, die durch den Ukraine Krieg das Gas zu deutlich höheren Preisen einkaufen müssen, diese Mehrkosten aber bisher nicht an die Verbraucher weitergeben konnten.

Wie das politische Berlin auf diese Nachricht reagiert hat, wann und in welcher Höhe Kosten auf die deutschen Haushalte zukommen und wie diese Entscheidung in Wirtschaftskreisen kommentiert wird, das alles ist Inhalt im Thema Heute: "Die Gasumlage kommt“.