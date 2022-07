Dreht Putin den Gashahn wieder auf? Und was, wenn nicht?! Die Folgen würden alle treffen – Industrie, Handel, Mieter und alle, die in irgendeiner Weise Gas brauchen. Droht schlimmstenfalls ein Gasmangel? Wer bekommt dann noch wieviel? Muss die Industrie ihre Produktion einstellen oder drosseln? Bleiben Wohnungen kalt? Viele Fragen sind offen. So oder so – man muss sich auf verschiedene Szenarien einstellen. Und vielleicht kommt es auch ganz anders...