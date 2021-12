Nie zuvor waren Sie derart zerstritten. Gegen halb eins in der Frühe sah es sogar so aus, als würden die Gespräche scheitern, berichten Teilnehmer. Dann der Ruck: Kein Urlaub in Hotels oder Ferienwohnungen – und sei es im eigenen Bundesland. Dieses Mal ist Kanzlerin Merkel hart geblieben, bis die Lockerer zurückgezogen haben. Die Lage ist ernst: Alle zwei Wochen verdoppeln sich die Zahlen, sagen Epidemiologen. Die Ostertage sollen nun die dritte Welle brechen. Und was passiert dann?