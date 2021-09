Die erste Hitzewelle des Jahres hat Deutschland fest im Griff

per Mail teilen

Am Tag und in der Nacht meldet Rheinland-Pfalz Rekordtemperaturen. Dadurch steigt auch die Gewittergefahr.

Wir sprechen mit unserer Wetterredaktion über die aktuelle Gewittergefahr, schauen auf die Rekordtemperaturen der vergangenen Tage und des folgenden Wochenendes. Außerdem werfen wir einen Blick auf die heiße Frühkartoffel-Ernte in der Pfalz und lassen uns erklären, wie ein Pflanzen-Wasser-Notruf funktioniert. Und SWR1-Psychotherapeut Manfred Lütz verrät, warum es gut ist, wenn wir über das heiße Wetter meckern.