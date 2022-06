Rekordtemperaturen in Europa: Noch nie war es so früh so heiß wie in diesen Junitagen: 43 Grad in Andalusien. Alarmstufe Orange in Frankreich. Hitze, Dürre und Wassermangel in Norditalien. Und die Hitzewelle rollt auf Deutschland zu. Schon am Samstag sollen bis zu 38 Grad erreicht werden.