Am 5. April 1983 flimmerte zum ersten Mal die Musiksendung "Formel Eins" durch die deutschen Wohnzimmer. Das Neueste aus der Popmusik versprach die wöchentliche Sendung, die schnell zum Kult wurde.

Neue Songs aus den deutschen Charts, die Top-Ten-Hits aus Amerika und England – mit dem Versprechen startete die Sendung "Formel Eins" am 5. April 1983 und war damit die erste Musiksendung im deutschen Fernsehen, die Musikvideos zeigte. Und mit diesem kultigen Intro ging es von da an jede Woche los.

Formel Eins: Mehr als 300 Folgen mit Peter Illmann, Ingolf Lück, Stefanie Tücking und Kai Böcking

Von 1983 bis 1990 wurde die Sendung wöchentlich ausgestrahlt und kam insgesamt auf über 300 Ausgaben. Bis 1985 moderierte Peter Illmann die Sendung. Außerdem moderierten auch Ingolf Lück, Stefanie Tücking und Kai Böcking die Sendung. Mit jedem Moderatorenwechsel der Sendung wurde auch die Titelmelodie immer wieder neu an den Moderator bzw. die Moderatorin angepasst.

Aufzeichnung der "Formel Eins"-Jubiläumssendung am 25.3.1988 in München: Die bisherigen Moderatoren der Musiksendung (l-r) Ingolf Lück, Stefanie Tücking, Peter Illmann und Kai Böcking. dpa Bildfunk picture-alliance / dpa | Istvan Bajzat

Die 80er – Der Musikpodcast: Musikvideos – Eine Revolution

Zur großen musikalischen Revolution der 80er-Jahre zählte selbstverständlich auch der Siegeszug der Musikvideos, plötzlich gab es kleine cineastische Kunstwerke zu den Songs unserer Lieblingsmusiker. Los ging es damit an Amerikas Westküste, dort startete bereits 1981 der Musikfernsehsender MTV, der sich von dort aus in der ganzen Welt verbreiten sollte. In Deutschland gab es MTV erst ab 1983.

In unserem SWR1 Podcast "Die 80er – der Musikpodcast" sprechen SWR1 Musikchef Bernd Rosinus und SWR1 Moderator Dave Jörg unter anderem auch mit "Formel Eins"-Moderator Peter Illmann über die Musikvideos der 80er und natürlich auch seine Sendung "Formel Eins"