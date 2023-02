Die drei ??? - Der große Wahlsonntag in Berlin, Mainz und Kaiserslautern

Nach der desaströsen Wahlblamage mit vielen Pannen im September 21 wählt Berlin ein neues Abgeordnetenhaus. „Diesmal,“ ist der Landeswahlleiter überzeugt, „soll es klappen“. Die letzten Umfragen sehen die CDU vorn, aber rechnerisch ist alles möglich. In Mainz und Kaiserslautern stellen sich jeweils 7 KandidatInnen zur Wahl als OberbürgermeisterIn. In Mainz war die Wahl nötig geworden, weil Amtsinhaber Ebling (SPD) im Oktober überraschend die Nachfolge des zurückgetretenen Innenministers Lewentz angetreten war. In Kaiserslautern tritt Klaus Weichel (SPD) nach 16 Jahren im Amt nicht mehr an.