per Mail teilen

In den 80er Jahren hat sich nicht nur die Musik stark verändert: sie veränderte auch Dinge wie die Mode und vor allem die Tanzkultur.

Entweder man zappelte einfach auf der Tanzfläche oder brachte den Disco-Fox aus der Tanzschule mit. Die Dance-Klänge veränderten sich in der Zeit, als der Club noch Disco hieß, in wenigen Jahren rasant. Die Tanzmusik wurde durch Synthesizer und Sampler im Laufe der 80er immer elektronischer.

Aus Diskotheken werden "Clubs"

Musikproduzenten wie Trevor Horn oder Stock-Aitken-Waterman waren so etwas wie die treibenden Kräfte hinter der Revolution auf den Tanzflächen. Bernd Rosinus und Dave Jörg holen sich fachkundige Verstärkung zum Thema von Star-DJ, Musikproduzent und Mega-80er-Fan Piet Blank von „Blank & Jones“, einem der erfolgreichsten Elektro-Kombos der letzten Jahrzehnte.

"Blank & Jones" machen seit Mitte der 90er zusammen Musik und sind in Deutschland seit Ende der 90er Jahre regelmäßig mit ihren Veröffentlichungen in den Deutschen Charts vertreten. Was sich nach einem Duo anhört, ist eigentlich ein Musik-Trio aus den beiden DJs Piet Blank und Jaspa Jones, der mit bürgerlichem Namen René Runge heißt. Im Hintergrund der Gruppe agiert noch Andreas Kaufhold.

Links zum Podcast