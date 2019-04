Als "Jinx" stellte die amerikanische Schauspielerin Halle Berry noch einmal die berühmte Bikini-Szene nach, die bereits "Honey Rider" gespielt wurde. Berry spielte an der Seite von Pierce Brosnan, der James Bond verkörperte, im Film "Stirb an einem anderen Tag" und ist gleichzeitig das erste afroamerikanische Bond-Girl in der Reihe.