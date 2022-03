"Die Aggression richtet sich gegen Zivilisten"

per Mail teilen

Christina Volkmann und ihr ukrainischer Lebensgefährte Yuri Vanschenko haben Angehörige in Polen abgeholt und zu sich nach Hause gebracht. Im SWR1-Interview haben sie uns von ihren Erlebnissen erzählt.

Die Vereinten Nationen haben angegeben, dass sich nach neuesten Zahlen über eine halbe Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht befinden. Auch die Schwägerin von Yuri Vanschenko musste zusammen mit ihrem Sohn ihre Heimat verlassen.

Wie geht es den Angehörigen des Paars?

"Ich kann nicht so einfach sagen, wie dramatisch das alles war", so Yuri Vanschenko über den Zustand seiner Familie. Seine Schwägerin habe sehr viel geweint und sei voller Sorge um die Situation ihn ihrer Heimat. Ihr siebenjähriger Sohn vermisse seinen Vater sehr und könne die Geschehnisse noch nicht ganz begreifen.

"Wir versuchen eine Art Normalität ins Leben zu bringen"

Das Paar hat seine Angehörigen bei sich zu Hause aufgenommen. Sie wohnen jetzt zusammen. Durch gemeinsame Aktivitäten wie Kochen versuchen sie nun eine Art Normalität in das Leben der Geflüchteten zu bringen.

"Es wird nicht aufhören"

Christina Volkmann ist persönlich der Ansicht, dass der Krieg nicht so schnell ein Ende finden werde. "Das ist ein Krieg gegen westliche Normen und Werte. Diese Aggression richtet sich gegen Zivilisten", so Volkmann. Ihre ukrainischen Kontakte berichteten von Kreuzen, die mit LEDs auf Wohnhausdächer gelegt werden. So könnten die Flugbomber wissen, wo sie ihre Bomben abwerfen sollen. "Das sind Wohngebäude. Das hat nichts mit strategischen, militärischen Stützpunkten zutun", erzählt sie uns.

"Nur das russische Volk kann einen Schlussstrisch ziehen"

Christina Volkmann ist der Meinung, dass Putin nur vom eigenen Volk aufgehalten werden kann: "Wenn es vom Volk heraus kommt, dann kann man Putin Einhalt gebieten. Ansonsten glaube ich persönlich, dass es sehr schwer wird."

Das Interview führte Michael Lueg.