Dezember 2023: Session 5

In der letzten Ausgabe des Jahres schauen wir zurück auf den SWR1 Big Stage Contest (BSC) 2023. Beim BSC traten fünf Bands gegeneinander an, um den Titel zu gewinnen und auf dem Rheinland-Pfalz-Tag in Bad Ems aufzutreten. Nun hören wir Musik von den Gewinnern Maria Blatz & Tom Keller und Jens Gilles. Auch mit dabei ist Miri in the Green mit "Je me souviens".