Preisverfall bei Getreide in der Ukraine

Die Ukraine gehört zu den größten Weizenproduzenten der Welt. Der deutsche Landwirt Dietrich Treis betreibt einen Hof in der Nähe von Kiew. Dort baut er hauptsächlich Weizen und Mais an. Im Gespräch mit SWR1 beschreibt Landwirt Treis die aktuelle Situation vor Ort, schätzt die aktuelle Lage der Landwirtschaft ein und beschreibt die skurrilen Folgen der Kämpfe.

Dietrich Treis lebt seit 1999 in der Ukraine. Seit 2017 arbeitet er als Geschäftsführer eines großen Agrarbetriebes in der Nähe von Kiew. Auf über 4.000 Hektar erzeugt der Landwirt mit rund 80 Mitarbeitern in der Hauptsache Mais und Getreide.

Trügerische Normalität

"Oberflächlich sieht es normal aus," erklärt er SWR1 Moderatorin Claudia Deeg. "Wir mussten einige Felder absuchen nach Minen, weil die sehr nah an der Kampfzone waren." Nur zehn Kilometer entfernt von seinem Betrieb wurde gekämpft, aktuell ist die Lage aber ruhig. "Die russische Armee ist wieder abgezogen, das Gebiet hier ist jetzt frei," erläutert der 57-Jährige, der eigentlich aus Passau in Niederbayern stammt. Kurz nach Kriegsbeginn war Treis nach Deutschland ausgereist und erst jetzt zurück in die Ukraine kommen.

Die Gefahr ist sehr, sehr gering.

Die Gefahr für seine Mitarbeiter schätzt der Landwirt aber nicht mehr so hoch ein: "Zu Anfang konnten wir nicht einschätzen, wie weit die Russen auf unsere Felder gekommen sind. Inzwischen fühlen wir uns etwas sicherer. Ich glaube die Gefahr ist sehr, sehr gering."

Normale Frühjahrsbestellung

Die Produktion laufe aber relativ normal weiter. "Wir haben den Arbeitsplan etwas umgestellt." So wurden zunächst Felder die weiter ab von der Frontlinie gelegen sind bestellt. "Zum Glück, muss ich sagen, haben wir eine mehr oder weniger normale Frühjahrsbestellung gemacht und können voll produzieren." Auch für den Rest des Jahres ist der Landwirt optimistisch: "Es sieht im Moment ganz gut aus."

Ich produziere in der Hoffnung, dass ich verkaufen kann.

Das Problem ist auch für den Landwirt aus Niederbayern der Export des Getreides aus der Ukraine heraus. "Ich produziere in der Hoffnung, dass ich verkaufen kann." Unbestätigten Angaben zur Folge sollen aktuell rund 25 Millionen Tonnen Getreide in ukrainischen Häfen durch Russland blockiert werden. Die Folgen spürt Treis im eigenen Betrieb auch: "wir haben noch ein bisschen von der alten Ernte am Lager, was eigentlich jetzt weg wäre. Ich denke aber, wir werden alle unter bekommen." Trotzdem steht für ihn fest: "Wir bereiten uns darauf vor. Aber, das wird bei uns schwierig, das wird bei allen anderen schwierig."

Dramatischer Preisverfall vor Ort

Seine größte Sorge mit blick auf die kommende Ernte sind die fehlende Transportkapazität und deren Folgen: "In Deutschland steigen die Getreidepreise, in der Ukraine fallen sie." Aktuell schätzt der Landwirt den Preisverfall bei Weizen in der Ukraine auf 30 bis 50 Prozent, bei Mais sei es vermutlich noch mehr. "Hier haben wir ein Überangebot weil man die Ernte nicht aus dem Land bekommt," so Treis bei SWR1.