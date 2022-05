Deutsche Panzerhaubitzen und Tarngarn für die Ukraine

per Mail teilen

Sieben Panzerhaubitzen wird Deutschland an die Ukraine liefern - und ukrainische Soldaten ab nächster Woche an der Artillerieschule Idar-Oberstein im Umgang mit diesem Waffensystem ausbilden. Sechs Wochen lang werden die Soldaten dort geschult. Und es kommt noch mehr Hilfe aus Rheinland-Pfalz - sogar Spezialgarn für Tarnnetze. Währenddessen gehen die Kämpfe um das Asow-Stahlwerk in Mariupol weiter. Die versprochene Feuerpause zur Rettung von Menschen wird nach ukrainischen Angaben nicht eingehalten.