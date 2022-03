Deshalb ist Diesel teurer als Benzin

Wer dieser Tage tanken muss, dem fällt auf: es ist verdammt teuer. Und der bisher günstigere Kraftstoff, Diesel, ist teurer als Super. Warum ist das so und bleibt das so?

Laut einer aktuellen Auswertung des ADAC Deutschland sind die Spritpreise seit Weihnachten um 15 Prozent angestiegen. Der Krieg in der Ukraine hat den Rohölpreis auf dem Weltmarkt in den vergangenen Wochen nach oben getrieben, und die Angst geht um, dass wegen des Kriegs weniger Öl verfügbar sein könnte.

Sorge vor Sanktionen

SWR Wirtschaftsredakteur Christoph Gaißmayer erklärt: "Offenbar trauen sich derzeit Händler nicht, mehr zu kaufen - aus Furcht, mit Blick auf die Sanktionen in eine Sog zu kommen. So bleiben offenbar aktuell größere Mengen russischen Rohöls auf dem Weltmarkt unverkäuflich. Gleichzeitig hat die OPEC (Organisation der erdölexportierenden Länder, Anm. d. Red.) erklärt, man werde nicht mehr Öl fördern. Und damit ist das Szenario für steigende Preise sozusagen rund. Rohöl ist bzw. droht knapp zu werden."

Rohölpreis steigt enorm an

Viele erwarten, dass das erstmal so bleibt. Der Preis für ein Barrel Rohöl der gängigen Sorte Brent kostet aktuell rund 107€. Zum Vergleich: Vor etwas mehr als einer Woche, am 28. Februar, lag der Preis bei etwas über 85€. Ein Plus von 20%. Das hat Auswirkungen auf den Preis für Heizöl, aber natürlich auch an der Tankstelle. Bisher war Diesel günstiger, da der Kraftstoff im Gegensatz zu Super oder Super Plus weniger hoch besteuert wurde. Durch die Erhöhung des Ölpreises merkt man diese Einsparung nicht mehr. Wie der ADAC am Montag mitteilte, kostete ein Liter E10 am Sonntag rund 1,95€, ein Liter Diesel ungefähr 1,98€.

Keine schnelle Lösung in Sicht

Der gestiegene Ölpreis während des Krieges ist die Ursache für die hohen Preise an der Zapfsäule. Und wie geht es weiter? Eine schnelle Lösung sieht SWR Wirtschaftsredakteur Christoph Gaißmayer jedenfalls nicht. Denn andere Länder, die Öl exportieren, profitieren natürlich auch von den teuren Weltmarktpreisen. "Mittelfristig wird die Ölförderung in Russland wohl einbrechen. Und da die OPEC nicht mehr fördern will, wird die Lage angespannt bleiben. Für die Autofahrer bedeutet das, auf Sicht bleiben die Spritpreise hoch. Es sei denn es gibt eine schnelle Lösung zwischen Russland und der Ukraine. Oder andere Länder können mehr Öl fördern und liefern. Doch darauf sollte man nicht hoffen."