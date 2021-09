Auch wer nicht am Wald wohnt, sondern mitten in der Stadt, kann nachts bei offenem Fenster den Waldkauz hören. Er lebt nämlich auch in Parks, auf Friedhöfen oder, wie bei mir gegenüber, in Gärten. Selbst, wer den Eulenvogel noch nie in der freien Natur gehört hat, seinen Ruf kennt fast jeder. Denn in Hörspielen, Krimis oder Horrorfilmen wird er gerne verwendet, wenn es besonders unheimlich und gruselig klingen soll.