Der Ukraine Krieg und wie wir uns mit ihm arrangieren

Fast drei Monate ist es her, dass Russland die Ukraine überfallen hat und den ersten Angriffskrieg in Europa seit über 70 Jahren angezettelt hat. Die Welt war geschockt. So langsam aber verdrängen wieder andere Themen den Ukraine Krieg von Platz 1 der Nachrichten. Gestern gab es eine Untersuchung die besagt, nicht mehr der Ukraine Krieg sondern die Inflation ist mittlerweile die größte Sorge der Deutschen. Haben wir uns mit dem Krieg arrangiert? Wir schauen wie ukrainische Arbeitskräfte in Deutschland integriert werden, wie Hilfskonvois in die Ukraine europaweit koordiniert werden, schauen auf das Treffen der EU-Verteidigungsminister und stellen eine junge Koblenzerin vor die ukrainischen Kosmetikerinnen zu einem Job verhilft. Der Umgang mit dem Krieg scheint immer normaler zu werden.