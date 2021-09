Der Sommer mit Delta: Bringt der Reise-Boom die vierte Welle?

Die ansteckende Delta-Variante ist auch in Deutschland auf dem Vormarsch – noch im Juli werden voraussichtlich bis zu 80% aller Neuansteckungen darauf zurückgehen, so die Einschätzung des RKI. Und zum ersten Mal seit zehn Wochen steigt überall in Europa die Zahl der Neuansteckungen wieder an, meldet die Weltgesundheitsorganisation WHO. Aber Reisen ist jetzt mit dem digitalen Impfpass wieder leichter möglich. Und der Chef der Kassenärzte Gassen warnt vor Panikmache, weil vollständig Geimpfte vor Delta geschützt seien. Doch auch er rechnet mit weiter steigenden Infektionszahlen.