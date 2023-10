Steht Aerobic 1983 schon vor dem Aus?

per Mail teilen

Erst vor Kurzem war Aerobic noch der Trendsport schlechthin. Videos aus den USA mit Jane Fonda begeisterten auch in Deutschland viele Frauen. In bunten Outfits wurde fleißig vor dem Fernseher und in Sportstudios trainiert. Doch nun scheint die Welle langsam zu verebben. Steht dem Aerobic schon das Ende bevor?

Sehen Sie hier einen Ausschnitt aus der SWF-Sendung "Magazin Regional: Sport" vom 27.09.1983.

Dieses Fundstück wird als Bestandteil der Fernsehgeschichte in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden.