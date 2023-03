Über ein Jahr nach seiner Zeitenwende-Rede im Bundestag hat Kanzler Scholz erneut eine Regierungserklärung im Bundestag gehalten. Dabei ging es darum, wie Deutschland durch die Krise gekommen ist und was sich durch den Krieg in der Ukraine verändert hat. Dass der Krieg aufhören muss, war auch Konsens beim G20-Gipfel in Neu-Delhi. Aber beim Außenministertreffen der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer wurde erneut klar: Russland ist nicht so isoliert wie der Westen das gerne hätte.