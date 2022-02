"Der Krieg hat heute Nacht begonnen"

Der russische Präsident Putin hat in der Nacht Truppen in die Ostukraine entsendet. CDU-Politiker Norbert Röttgen erklärt uns, dass damit der Krieg in der Ukraine begonnen habe.

“Wenn Putin diese Nacht Truppen in die Ukraine geschickt hat, dann ist das Völkerrechtswidrig, dann ist das gegen das Recht der Ukraine”, so Röttgen im SWR1 Interview heute morgen, “die Ukrainer sagen: Das ist Krieg. Und das ist jetzt Krieg.”

“Das Völkerrecht lässt sich nicht so billig austricksen”

Putins Vorgehen, ukrainische Hoheitsgebiete als eigenständige Staaten anzuerkennen und ihnen Truppen zur angeblichen Hilfe zu schicken, sei nach Röttgen ganz klar völkerrechtswidrig.

Dabei gebe der russische Präsident sein Ziel sogar deutlich zu: “Er ignoriert Staaten, weil er eine Definition von Völkern hat, die er unter russische Herrschaft bringen möchte”.

Als eindeutigen Antrieb Putins sieht Norbert Röttgen Wiederherstellung von Macht: “Putin will imperiale Macht Russlands in Europa wieder herstellen”, so Röttgen. Außerdem sehe er sich als historische Weltmacht.

Sanktionen sind angekündigt

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat bereits Wirtschafts- und Finanzsanktionen angekündigt. Russland solle vom internationalen Finanzmarkt abgeschnitten werden. Das habe Putin zwar beeindruckt, ihn aber dennoch nicht von seiner Mission abgehalten, erklärt Norbert Röttgen. “Vielleicht schätzt er auch ein, dass Russland das aushalten kann”, vermutet der CDU-Politiker. Dabei sei sein Handeln durchaus riskant für seine eigene Macht in Russland.

“Wir müssen uns ganz neu um den Osten kümmern”

Norbert Röttgen fordert eine neue Ostpolitik von Deutschland. Die Erlebnisse werden seiner Ansicht nach das Jahrzehnt prägen. “Es ist der Angriff auf das, was nach dem kalten Krieg erreicht war. Eine europäische Friedensordnung. Europa ungeteilt, frei und in Frieden”, so Röttgen. Er sieht besonders die deutsche Politik in der Verantwortung, dass diese Ordnung wieder hergestellt wird.

Entscheidend seien dafür drei Elemente: “Wir brauche andere militärische Fähigkeiten als Basis von Politik, sonst werden wir von Putin nicht ernst genommen.” Außerdem bestehe die Dringlichkeit die Staaten zwischen der EU und Russland zu stabilisieren und eine langfristige Perspektive mit Russland zu entwickeln.