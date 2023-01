Kein Projekt ist aktuell strittiger in Deutschland als der geplante Abbau von Braunkohle in dem kleinen Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen. Umweltaktivisten wollen den Abbau stoppen, weil die Kohle unter dem Dorf für die Stromversorgung in Deutschland nicht benötigt werden. Doch es gibt auch gegenteilige Berechnungen. Was stimmt nun?