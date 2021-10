Der Flughafen Hahn ist pleite

Die Betreibergesellschaft des Flughafens hat heute beim zuständigen Amtsgericht in Bad Kreuznach das Insolvenzverfahren beantragt. Damit steht der größte Flughafen in Rheinland-Pfalz vor einer ungewissen Zukunft. Was bedeutet das Insolvenzverfahren für die Beschäftigten oder die Reisenden, die in den kommenden Tagen und Wochen vom Hahn aus in den Urlaub fliegen möchten? Wie reagieren die Menschen im Umfeld, immerhin leben rund 11.000 Menschen im Hunsrück vom Airport? Und - wir beleuchten auch ob man diese Insolvenz nicht hätte kommen sehen können?