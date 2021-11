"Der entscheidende Schritt zur Bewältigung der Pandemie"

Vor Kurzem noch undenkbar, wird die Debatte um eine mögliche Impfpflicht immer lauter. Jetzt fordert auch die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) eine entsprechende Regelung. Wir haben mit dem Präsidenten Prof. Gernot Marx gesprochen.

Eine Impfung stoppt die Pandemie nicht morgen

Marx räumt ein, dass es der DIVI durchaus bewusst sei, dass auch das Impfen die Pandemie nicht morgen stoppen kann: "Impfen war die ganze Zeit wichtig und es ist richtig, dass die Impfung zur akuten Bewältigung der Pandemie nur eine Teillösung ist. Um die Pandemie erfolgreich zu bekämpfen, ist die Impfung der entscheidende Schritt. Jeder der sich impfen lassen möchte: Bitte tun Sie es!"

Wir brauchen die Vernunft und Klugheit aller Bürgerinnen und Bürger.

Corona-Rekorde: Die täglich höheren Zahlen sind zu stoppen

Marx geht davon aus, dass die aktuelle Entwicklung mit täglich höheren Fallzahlen trotzdem zu stoppen ist. Neben Kontaktbeschränkungen fordert der Intensivmediziner aber von jedem einzelnen: "Wir brauchen die Vernunft und Klugheit aller Bürgerinnen und Bürger, die sich dann entsprechend verhalten müssen!"

Was die Versorgung in den Krankenhäusern angeht, sieht Marx die Herausforderung darin, die Entwicklung im Blick zu behalten und entsprechend zu reagieren: "Wir müssen sehen, dass wir, wenn die Entwicklung sich fortsetzt, Kapazitäten schaffen müssen. Dass wir planbare Operationen und Eingriffe gegebenenfalls verschieben müssen, dass wir Personal aus anderen Bereichen in die Intensivmedizin transferieren. Wir haben noch einiges an Kompensationsmöglichkeiten in unserem System" .

Wir haben uns [...] entschieden die Impfpflicht zu fordern, weil es zwar nicht für die akute Lösung [...], aber letztendlich für die Bewältigung der Pandemie der entscheidende Schritt ist."

Intensivmediziner haben ihre Meinung geändert

Die Intensivmediziner-Vereinigung Deutschland (DIVI), so Marx weiter, habe lange Zeit auf die Freiwilligkeit einer Impfung gesetzt. Diese Ansicht habe man nun geändert: "Wir haben uns nach intensiven Diskussionen entschieden, die Impfpflicht zu fordern, weil es zwar nicht für die akute Lösung der vierten Welle, aber letztendlich für die Bewältigung der Pandemie der entscheidende Schritt ist." Die DIVI fordere diesen Schritt vor allem, um Patienten und auch das Personal auf den Intensivstationen vor den Folgen dieser und kommender Pandemie-Wellen zu schützen, so Marx weiter. Marx erinnerte daran, dass auch nach einem Überwinden der Pandemie jährlich rund zwei Millionen Intensivpatienten eine adäquate Versorgung benötigen.