Denis Trubetskoy: "Es war ein sehr starkes Zeichen"

In der vergangenen Nacht hat es wieder russische Angriffe auf mehrere Städten in der Ukraine gegeben. Auch in der Hauptstadt Kiew gab es Fliegeralarm. Wir haben mit dem Journalisten Denis Trubetskoy über die aktuelle Lage, den Besuch der EU-Regierungschefs in Kiew und seinen Geburtstag gesprochen.

Denis Trubenkoy bei Twitter Das Gespräch führte Claudia Deeg.