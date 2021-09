Es fehlen klare Regelungen

per Mail teilen

Ohne Auto geht auf dem Land nichts. Was aber, wenn infolge einer Demenzerkrankung die Fähigkeit, ein Fahrzeug zu steuern, nachlässt? Mit dieser Problematik beschäftigt sich eine Online-Fachtagung der Demenz Netzwerke Rhein-Lahn. Reporterin Petra Thiele fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Tagung zusammen.

Muss ich meinen Führerschein bei Demenz abgeben?

Nein, bei einem frühen Stadium der Demenz ist das nicht nötig. Diese Aussage haben Mediziner bei der Fachtagung "Demenz und Autofahren" der Demenz-Netzwerke Rhein-Lahn getroffen. So könne der Erkrankte zu Beginn einer Demenz Schwachpunkte beim Fahren noch selbstständig ausgleichen. Das sei aber spätestens ab einer mittelschweren Demenz nicht mehr möglich. Dann, so die Fachleute, sollte möglichst freiwillig auf das Autofahren verzichtet werden. Oft ist aber gar nicht klar, in welchem Stadium der Demenz sich der Patient befindet. Hausärzte erkennen Demenz nicht immer und sie haben meist auch keine verkehrsmedizinische Kompetenz.

Was müsste besser werden?

Bei den aktuellen Demenztests und -untersuchungen spielt Fahrsicherheit keine Rolle. Außerdem gibt es in der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) keine klaren Entscheidungsregeln für die Fahreignung. Somit fehlt auch die Grenze, wann im Bereich einer mittelschweren Demenzerkrankung, die Fahrerlaubnis verloren geht. Das stellt vor allem die Ärzte vor ein großes Problem. So darf der Hausarzt zum Beispiel aufgrund der Schweigepflicht eigentlich nicht eingreifen, sondern nur beraten. Ist aber "Gefahr im Verzug", muss der Arzt doch handeln und, wenn es gar nicht anders geht, die Behörden einschalten.

Wie beurteilen die Experten "Tricksereien" von Angehörigen, um ein Fahren zu verhindern?

Die Experten bei der Fachtagung "Demenz und Autofahren" beurteilten solche Tricksereien als eher grenzwertig. Aber sie haben bestätigt, dass solche Tricks bei bestimmten Formen der Demenz notwendig sein können. Dies gilt für Formen der Demenz, bei denen der Erkrankte keinerlei Einsicht zeigt und zum Beispiel durch extra schnelles und risikoreiches Fahren seine Fahrtüchtigkeit unter Beweis stellen möchte. Besser, so die Experten, sei es, wenn Demenzerkrankte sich das Fahren selbst abgewöhnen, Angehörige ihnen Alternativen anbieten und sie diese auch gemeinsam ausprobieren. Denn es ist für den Verlauf einer Demenzerkrankung wichtig, dass Erkrankte weiter mobil bleiben und viel aus dem Haus kommen, darin waren sich die Experten einig.