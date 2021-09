Der Sommer hätte so schön werden können. Vergleichsweise unbesorgt Urlaub machen am Meer, schön Essen gehen, die Seele baumeln lassen. Aber dann kam die Delta-Variante. Die zuerst in Indien aufgetretene Corona-Mutation breitet sich schnell aus und führt vor allem in einigen klassischen Urlaubsländern Südeuropas zu drastischen Verschärfungen der Einreiseregeln. Das macht die Urlaubsplanung schwierig.