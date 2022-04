Vertreter von mehr als 40 Ländern beraten in Ramstein über die Ukraine. Kurz vorher gab die Bundesregierung bekannt, jetzt doch Gepard-Panzer in die Ukraine liefern zu wollen. Wir haben mit dem Außenpolitik-Experten und Direktor der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz in Kaiserslautern Dr. David Sirakov über die Beratungen und die angekündigten schweren Waffen für Kiew gesprochen.

Außerdem findet der Experte von der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz im SWR1-Interview klare Worte für den jetzt angekündigten Gas-Lieferstopp für Polen und Bulgarien: "Das ist sicher eine Bestrafung und hat sicherlich mit dem gestrigen Treffen zu tun. [...] Da schaut man, wie man vielleicht relativ schnell auch 'wehtun' kann." Man habe, so Sirakov weiter, ja bereits vor einigen Wochen in Deutschland über mögliche Lieferstopps diskutiert und dürfte deshalb jetzt nicht verwundet sein, wenn Russland so agiere. Der Experte hält einen Gas-Lieferstopp für Deutschland ebenfalls für möglich: "Wir wissen, dass die Sanktionen sehr gut funktionieren, dass die Wirtschaft in Russland kurz vor dem Kollaps steht. Deshalb braucht auch Russland diese Einnahmen. […] Sollte der Krieg aber andauern, sollten die Maßnahmen des Westens weitergehen, dann gehe ich davon aus, dass Russland auf dieser Ebene versucht, weitere Reaktionen zu zeigen." Das Gespräch führte Claudia Deeg.