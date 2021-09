per Mail teilen

Die Spitzenkandidat*innen live im SWR1-Studio. Heute mit David Schwarzendahl von DIE LINKE. Zwei Mal sind die Linken in Rheinland-Pfalz an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Mit Themen wie einem landesweiten Mietendeckel, einem höheren Mindestlohn, aber auch der Forderung nach einem Abzug der US-Militärs aus Rheinland-Pfalz, soll es diesmal klappen. Die Sendung mit allen Fragen an und Antworten von Spitzenkandidat David Schwarzendahl (Die Linke).