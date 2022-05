“Das wird das lauteste Endspiel der Fußballgeschichte"

Ein besonderer Tag für alle Frankfurter Eintracht Fans. Ein Tag wie es ihn seit 42 Jahren nicht gegeben hat. Eintracht Frankfurt spielt um einen europäischen Titel. In Sevilla steigt das Europa League Finale gegen die Glasgow Rangers.

Comedian Henni Nachtsheim von Badesalz ist ein großer Eintracht Fan.

Schon ein bisschen aufgeregt?

Also ein bisschen wäre maßlos untertrieben.

Wo erleben Sie das Finale?

Ich erlebe das Zuhause. Ich hatte sogar von der Eintracht eine Einladung nach Sevilla zu kommen und auch da auf der Fan-Bühne aufzutreten. Aber wir machen im Moment außer den Auftritten auch noch jede Woche "Radio Badesalz" und das machen wir noch hier. Danach werden wir uns einfach das Spiel hier angucken. Für mich ist das auch in Ordnung, ich kann das genauso intensiv genießen wie im Stadion. Ich freue mich drauf, ich bin total gespannt. Wir sind hier alle sehr, sehr hibbelig.

Warum hat die Eintracht eigentlich so einen Lauf in der Europa League?

Ich glaube, es ist so eine Melange aus Allem. Die Sehnsucht nach einem europäischen Pokal und nach diesen europäischen Bühnen ist einfach unheimlich ausgeprägt. Und das spürt man einfach und das erzeugt so eine Kraft und eine Magie. Das unterscheidet uns auch dann von Bayern München oder sowas. Die werden halt eben jedes Jahr Meister und sind einfach total verwöhnt, oder Barcelona. Ich war mal bei denen im Stadion und habe mir diese Trophäen Sammlung angeguckt. Da läuft man durch mehrere Hallen - das ist zum kotzen, brutal gesagt. Und bei uns in Frankfurt läufst du in einer Minute einmal um die Vitrine und das war es. Das ist der Unterschied.

Es werden ja geschätzt um die 50.000 Eintracht Fans vor Ort seien – und 70.000 Fans der Rangers. Wer hat mehr Power, die eigene Mannschaft anzufeuern?

Es ist das erste Mal, das müssen wir leider zugeben, dass es ein Fan Duell auf Augenhöhe wird. Also wenn jemand richtig Rabatz machen kann, außer den Eintracht Fans bei einem Spiel, sind das die Rangers Fans. Von daher wird das wahrscheinlich das lauteste Endspiel der Fußball Geschichte werden. Und das wird ja auch nicht nur im Stadion laut, sondern wahrscheinlich auch in allen Kneipen und Public Viewing Veranstaltungen, weil ja viele Fans von beiden Vereinen überhaupt nicht ins Stadion kommen werden. Das heißt: die Stadt wird überlaufen. Also ich kann mir vorstellen, dass der eine andere Bewohner Sevilla schon fluchtartig verlassen hat.

Gehen wir mal davon aus, die Eintracht gewinnt. Was ist dann bei euch zuhause los, also in Frankfurt?

Also ich muss wirklich sagen, ich finde dass das ganze Rhein-Main Gebiet schon seit Tagen am Tropf hängt von diesem Spiel. Und ich glaube, dass wenn die Eintracht das gewinnen sollte, werden wir das erste Mal seit langem wieder Unmengen von Autokarawanen durch die Stadt fahren sehen, da bin ich ganz ganz sicher, dass das eine riesige Party auslöst. Wenn wir verlieren, werden wir das mit einigermaßener Anstrengung aushalten – gezwungenermaßen. Aber wenn wir gewinnen sollten, dann wird das schon was Besonderes sein.

Wir drücken die Daumen - Henni Nachtsheim von Badesalz!

Ja, gerne. Vielen Dank fürs Daumen drücken, das ist echt nett aus Mainz, das will was heißen! Ich weiß es zu schätzen!

Das Gespräch führte Frank Jenschar.