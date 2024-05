Grillen mit Gas ist modern, leider aber nicht ungefährlich. Wir haben fünf Tipps für Sie im Umgang mit dem Rost, damit der Grill nicht Feuer fängt.

Grillen mit Kohle, Strom, Gas oder Pellet? Wenn es um den Rost geht, scheiden sich die Geister. Fakt ist: Wer zu leichtsinnig mit Gasflasche und Gasgrill umgeht, lebt gefährlich. Damit das Grillvergnügen ein Vergnügen bleibt, sollten Sie diese Tipps in jedem Fall beherzigen.

Gasgrill richtig anschließen

Ob der Druckregler richtig an die Gasflasche angeschlossen wurde, lässt sich eigentlich ganz einfach feststellen, erklärt Jason Mönkemeyer, Fachberater im Grillforum Valentin in Mainz. "Wenn er sich von Hand nicht mehr weiterschrauben lässt, ist er fest. Genau so fest sollte er sein, nicht mehr und nicht weniger."

Zum Werkzeug sollte man erst gar nicht greifen, um das Gewinde nicht zu beschädigen. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen möchten, verteilen Sie etwas Seifenlauge auf dem Anschluss: Bilden sich Bläschen, ist er undicht.

Gasflaschen Gas zum Grillen wird in Flaschen in verschiedenen Größen, als Kauf- oder Leihflasche angeboten. Die meisten Gasgrills werden mit Propan- oder Butangas betrieben. Gasflaschen zwischen 5 und 11 kg können an jeder Tankstelle oder in Baumärkten erworben werden. Dabei unterscheidet man zwischen Kauf- und Leih-Flaschen. Beide Typen können immer wieder neu befüllt werden.

Vorsicht ist bei ausländischen Geräten geboten. Diese besitzen oftmals andere Brennersysteme, die für einen anderen Betriebsdruck vorgesehen sind! Deutsche Gasgrills sind standardmäßig für einen Druck von 50 Millibar konzipiert.

Den Grill ordentlich öffnen

"Deckel auf beim Zünden!" – so lautet der zweite Tipp des Gasexperten. Wer den Gashahn bei geschlossenem Deckel aufdreht, riskiert, dass sich darunter zu viel Gas sammelt und Verpuffungen oder gar eine Stichflamme entstehen. Beim Öffnen bestünde Verletzungsgefahr.

Einzelteile des Gasgrills ersetzen

Kontrollieren Sie regelmäßig die Beschaffenheit des Schlauchs. Weist er abgenutzte Stellen auf oder fühlt er sich rau an, tauschen Sie ihn aus. "Gerade, wenn die Gasflasche länger steht und der Schlauch über Monate in derselben Position ist, kann er in den Biegungen porös werden", so Mönkemeyer.

Werfen Sie bei älteren Geräten ruhig auch einen Blick auf das Herstellungsdatum, das standardmäßig aufgedruckt ist. Schlauch und Druckregler müssen spätestens nach zehn Jahren ausgetauscht werden.

Gas nach dem Grillen abdrehen

Klingt selbstverständlich, wird im Eifer der Party jedoch oft vergessen: Liegt kein Fleisch (oder Gemüse) mehr auf dem Grill, sollte das Gas abgedreht werden. Ausströmendes Gas, hohe Temperaturen und pralle Sonne können eine explosive Mischung ergeben! Immerhin: "Grillgeräte – sofern sie vom Fachhändler sind – und Gasflaschen können bedenkenlos draußen stehen gelassen werden", sagt Jason Mönkemeyer. "Da kann eigentlich nichts passieren!"

Feuer vom Grill beherzt bekämpfen

Sollte Ihr Gasgrill doch einmal in Brand geraten, muss zuerst das Gas abgedreht werden. Danach sollte das Gerät mit einem Feuerlöscher besprüht werden. Ist der gerade nicht zur Hand, kann der Brand auch mit einer Decke erstickt werden. Vorsicht: Verbrennen Sie sich dabei nicht die Finger am heißen Gashahn!