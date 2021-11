Ohne Auto geht auf dem Land fast nix. Das ist auch in Longkamp so. Steffi Stronczyk aus dem SWR1 Team lebt seit 2008 in Longkamp und pendelt fast täglich nach Mainz. Aber da ist sie in ihrem Heimatdorf nicht die Einzige. Auch Peter Kropp fährt fast täglich nach Andernach. Die beiden haben mal ausgeknobelt, wer den anstrengenderen Arbeitsweg hat.