Das Neun-Euro-Experiment

Millionen Menschen haben das 9-Euro-Ticket schon gekauft . Seit heute kann man damit kreuz und quer durch die Republik reisen. Vorausgesetzt, man hat viel Zeit. Denn das Ticket gilt nur im Nah- und Regionalverkehr. Es ist ein Teil des Entlastungspakets der Bundesregierung, das die durch den Ukraine-Krieg gestiegenen Energiekosten etwas auffangen soll. Auch die Autofahrenden bekommen den Sprit seit heute um 30 Cent billiger. Die Frage ist, ob das alles so funktioniert und die Menschen zum Umsteigen in den ÖPNV bringt. Und was dann im September passiert, wenn die drei Monate des 9-Euro-Tickets vorbei sind.