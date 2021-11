Helfer Shuttle im Ahrtal fährt weiter

Kurz nach der Flutkatastrophe riefen die beiden Ahrtaler Marc Ulrich und Thomas Pütz das Helfer Shuttle ins Leben. Ziel der Organisation ist es, so viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer wie möglich in ihre Heimat zu fahren, um die enormen Schäden und Folgen des Hochwassers zu bewältigen. Jetzt wurde Ihnen für Ihre Arbeit das Landesverdienstkreuz verliehen.

Die Idee war entstanden, weil die Verkehrswege direkt nach der Katastrophe größtenteils unbefahrbar waren. Hilfskräfte kamen nicht an den Einsatzorten an, so Organisator uns Marc Ulrich. Als Lösung musste ein Shuttleservice her, der bis heute über 100.000 Freiwillige von einem Parkplatz außerhalb des Gebiets sicher zu den Einsatzorten brachte.

Gerade jetzt in den Wintermonaten werden immer noch Helferinnen und Helfer gesucht. Interessierte können sich problemlos auf der Webseite des Helfer Shuttles darüber informieren, selbst Teil des Teams werden oder Hilfe anfordern.

Marc Ulrich betonte, dass die Helfer Shuttles auch jetzt noch im Einsatz sind: "Wir sind weiterhin für Sie da, wer Hilfe braucht, kann sie anfordern."

Das Gespräch führte Veit Berthold