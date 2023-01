per Mail teilen

Auch in Rheinland-Pfalz fällt am 2. Februar die Maskenpflicht im Personen-Nahverkehr. Vorausgegangen war am Vormittag die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, die Maskenpflicht im Fernverkehr zu kippen. Wie die Gesundheitsminister diesen Schritt begründen, wie die Reaktionen von Reisenden aber auch Gesundheitsexperten auf diesen Schritt ausfallen - darum kümmert sich heute das SWR1 Thema Heute.