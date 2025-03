Das Album "Private Dancer" von Tina Turner feiert mit einer großen CD-Box 40 Jahre Jubiläum. Welche Besonderheiten und Überraschungen bietet die Sonderausgabe für alle Fans der Sängerin?

Zum 40. Jubiläum des Mega-Albums von Tina Turner, "Private Dancer", ist eine Deluxe Sonderausgabe des Albums erschienen – mit einem knappen Jahr Verspätung. Ursprünglich ist das Album im Mai 1984 veröffentlicht worden. Jetzt gibt es "Private Dancer" als CD-Box mit jeder Menge Zusatzmaterial.

Jubiläumsausgabe von "Private Dancer"

Es sind insgesamt fünf CDs und im Kern ist natürlich das Original-Album von 1984 – von dem man vor einigen Jahren ein Remaster gemacht hat, es wurde also klanglich frisch gemacht. Dann gibt es eine Disc mit B-Seiten von den Singles; mit Single-Versionen, mit allen Maxi-Versionen der Hits aus "Private Dancer", aber zum Beispiel auch von "We Don’t Need Another Hero". Dieser Song ist auf keiner regülären LP drauf. Außerdem gibt es zwei Live-Konzerte auf zwei CDs und nochmal eine Scheibe, auf der unveröffentlichte und rare Stücke zu finden sind …

Jede Menge Material für alle Superfans von Tina Turner: Die Jubiläumsausgabe des Albums "Private Dancer" als CD-Box mit fünf CDs und einer Blu-Ray Disc. Dave Jörg

Tina Turner-Songs aus dem Archiv

Ein Song, der im Archiv wiedergefunden wurde, ist "Hot For You Baby". Er galt bisher als verschollen und sollte ursprünglich auch auf dem Album landen. Mit seinem AC/DC-mäßigen Stil hat er allerdings nicht auf die Platte gepasst. Dann wurde er lange vergessen. "Hot For You Baby" ist sozusagen jetzt das erste Mal in dieser Box auf einem Tonträger zu kriegen, nachdem Studiotechniker ihn in einem Archiv gefunden haben.

Tina Turner - Hot For You Baby (Visualiser)

CD-Box mit besonderem Foto- und Videomaterial

In der Sonderausgabe des Albums ist die ganze Geschichte von "Private Dancer" in Fotos und als Text zu finden und wie dieses gigantische Comeback-Album von Tina Turner jahrelang angeschoben wurde.

Und zwar mit ganz viel Hilfe von britischen Musikern: Mark Knopfler von den Dire Straits hat zum Beispiel den Song "Private Dancer" geschrieben. Auch Martyn Ware von den Synthi-Poppern The Human League hat das Album mitproduziert.

Die Jubiläumsausgabe von Tina Turners "Private Dancer" ist etwas für echte Musikfreaks und Superfans, die ganz tief in die Platte einsteigen wollen.

Aber es ist auch etwas zum Schauen dabei, nämlich eine Blu-Ray Disc. Darauf ist ein Konzertfilm und die Videos der Singles aus "Private Dancer" zu sehen, die optisch restauriert worden sind. Zum Beispiel ist das Video zum Titelsong sogar vom Original 35-Millimeter Filmmaterial neu abgetastet und geschnitten worden, so dass es aussieht wie neu. Die Clips sehen insgesamt so toll aus, wie noch nie.

Tina Turner - Private Dancer (Official Music Video) [4K Upgrade]

Für alle Superfans von Tina Turner

SWR1 Meilensteine Podcast zu "Private Dancer"

Diese Box kostet zwischen knapp 50 und gut 60 Euro. Das ist nicht billig und man muss sich schon sehr für das Album und für Tina Turner interessieren. Aber wer jedes Detail dieses Albums und alles drumherum erforschen will, für den kann sich das lohnen.