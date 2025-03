Urlaubsbilder online aufheben

per Mail teilen

Ihr möchtet Bilder und Daten online ablegen und wisst nicht wo und was es kostet? Wir sagen euch worauf ihr beim Cloud Speicher achten solltet.

Automatische Sicherung in der Cloud

Mit Apples iCloud oder dem Google-Drive ist die automatische Sicherung von Bildern, Videos und Dokumenten bereits in den Betriebssystemen aller Smartphones implementiert. Auch die Apps von Drittanbietern, wie Amazon, Dropbox oder Microsoft, bieten einen automatischen Upload an. Bei der Übertragung großer Dateien über das Mobilfunknetz können eventuell Zusatzkosten entstehen. Weichen Sie auf WLAN-Verbindungen aus.

Gratis oder kostenpflichtiger Speicher?

Viele Anbieter locken mit Gratisangeboten, die für Gelegenheitsanwender ausreichend sein können. Darüber hinaus benötigter Speicherplatz muss kostenpflichtig gebucht werden.

Ausgewählte Anbieter Name Freikontingent Mehr Speicher/Kosten Anmerkungen Apple iCloud 5 GB ab 0,99 Euro/Monat Google Fotos 15 GB ab 1,99 Euro/Monat Microsoft OneDrive 5 GB (Basic) ab 2,00 Euro/Monat Amazon Photo Bilder: unbegrenzt

Videos bis 5 GB* ab 19,99 Euro/Jahr* *Amazon-Prime erforderlich, 7,99 Euro/Monat Telekom Magenta Cloud 3 GB oder 15* GB ab 1,95 Euro/Monat *in Verbindung mit Mobil-/Festnetzanschluss Flickr 1.000 Bilder ab 8,49 Euro/Monat GMX/Web.de 4 GB ab 0,99 Euro/Monat Hosting in Deutschland Dropbox 2 GB ab 10,00 Euro/Monat PCloud 10 GB ab 49,99 Euro/Jahr - 199 Euro einmalig Hosting in der Schweiz

Zugriffsmöglichkeiten auf den Speicher

Alle Anbieter bieten Apps und Programme für die gängigen Betriebssysteme an. Performance und Bedienung sind aber oft unterschiedlich und zum Teil umständlich. Bei Microsoft oder Apple-Computern ist der Zugriff auf die Online-Speicher bereits implementiert. Alle Anbieter stellen neben diesen Programmen auch Browser-Zugänge bereit.

Rechtefrage

Wer das Klein(st)gedruckte der Anbieter unter die Lupe nimmt, stellt fest, dass sich viele Anbieter unterschiedliche, zum Teil umfangreiche Rechte an den hochgeladenen Dateien einräumen lassen. Dies reicht von einer statistischen Erfassung der Nutzung, bis hin zu einer Verwendung der Dateien selbst. Für Laien ist dies meist nur schwer zu beurteilen, da die AGBs oft nur auf Englisch verfügbar, komplex und äußert umfangreich sind.

Datenschutz in der Cloud

Alle Anbieter verweisen darauf, dass sie hochgeladene Daten mit größtmöglicher Sorgfalt behandeln. Wie diese selbst auferlegten Richtlinien genau aussehen, hängt vom Anbieter und unter anderem vom Standort des Unternehmens und der jeweiligen Landesgesetzgebung ab. Experten raten deshalb bei eventuellen Unsicherheiten vor einer Nutzung zu einer konkreten Anfrage. Wird diese nicht oder nicht verständlich beantwortet, empfehlen Fachleute, auf andere Anbieter auszuweichen.

IONOS 1&1 und Strato AG

Unter dem Produktnamen "HiDrive" bieten die in Montabaur und Berlin ansässigen Anbieter kostenpflichtige Cloudspeicher an. Die Unternehmen verweisen unabhängig voneinander darauf, dass die Daten in Deutschland und nach hiesigem Recht behandelt und gespeichert werden. Beide Anbieter reagieren vorbildlich auf unsere Anfragen zum Datenschutz und zur Nutzung.

"Der Nutzer ... bleibt alleiniger Rechteinhaber über alle Dateien ... Wir verwenden die Dateien unserer Kunden weder für werbliche noch für statistische Zwecke."

Ähnlich äußert sich auch 1&1 IONOS und wird, was die statistische Nutzungs-Auswertung angeht, sogar noch konkreter:

"Um das Produkt stetig zu verbessern, analysieren wir die Nutzung ... Das heißt, wir werten kumulierte Daten, beispielsweise Dateitypen und Kanäle, von denen auf Daten zugegriffen wird, ... aus. Wir greifen dabei nicht auf die Kundendaten zu."

Die Preise für die Produkte richten sich ebenfalls nach der Größe des gebuchten Online-Speichers und beginnen bei ein Euro bzw. zwei Euro pro Monat.

pCloud - Speicher aus der Schweiz

Der Schweizer Anbieter pCloud bietet ein Lifetime-Modell bei seiner Abrechnung an. Kostenlos gibt es 10 Gigabyte, wer mehr braucht steigt bei knapp 50 Euro pro Jahr ein. Das Life-Time-Modell gibt es ab 175 Euro. Der Hersteller wirbt damit, dass die Dateien in der Schweiz gehostet werden.

Fazit:

"Synchronisieren Sie nur das, was Sie auch mit anderen Menschen teilen würden."

Das Angebot an Cloud-Speichern ist groß. Viele Angebote sind, auch mit einem umfangreichen Speicher, kostenlos. Während sich bei der Frage der Bedienung und der Zugänglichkeit kaum ein Anbieter eine Blöße gibt, werden die Nutzerrechte und der Datenschutz allerdings oft nicht transparent behandelt.