Gebürtig aus dem Saarland, aber immer schon eng verbunden mit Rheinland-Pfalz: Studiert in Trier und Fan des 1. FC Kaiserslautern. Ich spiele Tennis, spaziere mit meinem Hund durch die Obstfelder in Mainz-Finthen oder stehe mit meiner Band auf der Bühne. Zuhause spiele ich Brett- und Videospiele und koche sehr gerne, am liebsten für meine Freunde.

Geboren – wann und wo? Am 14.02.1985 in Saarbrücken. Mein Leben vor SWR1 ... ...ein Hin und Her zwischen Saarland, Baden-Württemberg und immer wieder Rheinland-Pfalz! Das ist typisch für mich... ...immer bereit zu quatschen und Quatsch zu machen! Für mich ist der beste Ort zum Radio hören: Ganz klassisch im Auto und unter der Dusche. Wollte zu SWR1, weil... ...die Musik bei SWR1 einfach die beste ist! Die wichtigen Dinge außerhalb von SWR1... Hund, Band, Spiele (analog und digital) - und natürlich gutes Essen! Meine Lieblingsbands: Mad Caddies, Rise Against, Paramore, Mötley Crüe. Mein Tipp gegen schlechte Laune: Mit guten Freunden treffen und ein Brett- bzw. Videospiel gemeinsam spielen! Schlechte Laune gibt’s dann nicht mehr. Ich kann nicht verzichten auf... Süßigkeiten. Ich bin schwach... :-P Mein Promi-Doppelgänger ist... Habe schon einige Vergleiche gehört, am häufigsten Oliver Pocher. Meine Zeit waren die 90er, weil... Vom Geburtsdatum her wurden es die 90er - immerhin schön bunt. Musikalisch hätte ich gerne mehr von den 70ern und 80ern mitgekriegt. Wenn ich meinen Kühlschrank öffne, sehe ich... ...im Optimalfall Essen und die Milch für meinen Kaffee. Und jetzt schreibe "Ich liebe Fragebögen"... ...nicht wirklich. Aber es ist immer wieder interessant, Monate danach auf die eigenen Antworten zu schauen und dann zu merken "Ach, da hab ich was vergessen!" Daniel Isengard E-Mail: daniel.isengard@swr.de