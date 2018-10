Dagobert Duck wird 70!

Seine erste selbstverdiente Münze, der sogenannte "Glückszehner", bedeutet ihm besonders viel und sollte ihm einst eine Lektion über harte Arbeit und Vertrauen, geben. Welches Vermögen ansonsten in Dagoberts Geldkammern schlummert, darüber existieren widersprüchliche Angaben. So geben die Zeichner mal reale Werte an, wie 788.423.00.017, 16 Taler, dann werden wieder fantasievolle Höhen genannt und oft wird auch nur das Fassungsvermögen seines Geldspeichers beschrieben, in dem Dagobert lebt und sein gesamtes Vermögen aufbewahrt. Über die genaue Höhe und Form des Vermögens weiß wohl nur Dagobert Duck selbst Bescheid.