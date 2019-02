D, C, B und Folsäure Diese vier Vitamine brauchen sie im Winter unbedingt

D, C, B und Folsäure

Der Winter zehrt mit grauen Tagen und niedrigen Temperaturen an unseren Kräften. Deshalb sind jetzt Vitamine besonders wichtig, damit unser Körper auch im Winter gut versorgt ist.

Vitamin D ist ein Provitamin, das hauptsächlich über die Haut durch Sonneneinstrahlung gebildet wird. Da die Bildung von Vitamin D über die Haut aufgrund des niedrigen Sonnenstandes im Winter in unseren Breiten nicht möglich ist, halten Ernährungswissenschaftler Vitamin D-Präparate jetzt für empfehlenswert.

Vitamin C kann hervorragend mit Früchten und Salaten aufgenommen werden. Ist man unsicher, ob das reicht, kann man ein natürliches Vitamin C-Präparat aus einem Beeren- und Fruchtpulver zusätzlich einnehmen. Vitamin C kann man nicht überdosieren, der Körper scheidet das, was er nicht braucht, aus.