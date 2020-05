Was bedeutet Maskenpflicht? Wie Haare selber schneiden? Und wann dürfen alle Kinder wieder in die Kita? Fragen, die wir nie für möglich gehalten hätten, tippen wir nun bei Google ein.

Mit dem Coronavirus ist es wie damals, als die Türme des World Trade Centers einstürzten. Die, die das miterlebt haben, haben die Bilder vor Augen, sie wissen noch genau, was sie an jenen Tag gemacht haben, wo sie gewesen sind und wie die Tage danach liefen. Der Unterschied zu 9/11 ist: Das Virus kam schleichend und dann überschlugen sich die Ereignisse. Deshalb hat jeder von uns einen anderen Tag x, oder eine Phase x, in der uns klar wurde: "Da passiert was Größeres und es wird die Welt, wie wir sie kannten, verändern". Wie das nach 9/11 war. Die Welt war eine andere. Aber so ziemlich jeder von uns erinnert sich an die Coronavirus-Anfangs-Phase.

Coronavirus: Alles Wichtige für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg

Ein Beispiel: Die einen feierten Ende Februar feucht fröhlich Fassenacht in Mainz, Koblenz und sonstwo in Rheinland-Pfalz. Während andere, die für einen Kurzurlaub nach Italien geflogen waren, an den italienischen Flughäfen schon Fieber gemessen bekamen von Menschen - komplett vermummt - in weißen Sicherheitsanzügen. Für die Italien-Urlauber, die am Fastnacht-Samstag, am 22. Februar 2020, in Italien einreisten, war das schon der Tag x - die erste Berührung mit dem Virus. Eine Vorahnung, dass da was Größeres auf uns zukommt.

Coronavirus was ist das?

Diese Anfangstage des Coronavirus' - spiegeln sich in den Suchanfragen bei Google wieder. "Coronavirus was ist das?", tippen die Rheinland-Pfälzer ab Ende Februar bei Google ein. Die Suchergebnisse waren damals noch sehr ungenau. Infos zu Wuhan gab es schon und auch zu Italien.

In Italien wurde der Norden abgeriegelt, in der Region Bergamo starben immer mehr Menschen und hier bei uns herrschte große Verunsicherung. Kommt das Virus auch zu uns? Heute wissen wir: Es war schon längst da.

Immer mehr Menschen suchten ab Anfang März nach "Symptome Coronavirus". Immer mehr Menschen in Rheinland-Pfalz wollen wissen: "Wie gefährlich ist das Coronavirus?". Das Robert-Koch-Institut hat die Gefahr für die Gesundheit der deutschen Bevölkerung von zunächst "mäßig" dann Mitte März auf "hoch" eingestuft. Das war kurz vor dem Lockdown des Landes. Spätestens da hatte jeder seinen persönliche Phase x mit dem Virus erlebt, alle waren auf einem Stand.

Wir stellen Fragen, die wir noch nie zuvor gestellt hatten

Wir waren alle verunsichert. Wir googelten nach "Wie wasche ich die Hände richtig?", "Wie begrüßen ohne Umarmung?". Wir stellten Google Fragen, die wir nie für möglich gehalten hätten, dass wir sie stellen würden. Wir suchten nach: "Wie wasche ich Hände richtig?". Wir lernten alle Hygieneregeln auswendig, summten 'Happy Birthday' beim Händewaschen und sind Profis im 'in die Armbeugen niesen'. Wir erfanden neue Begrüßungsrituale und fingen an, zu hamstern. "Lebensmittelvorrat" war eine häufige Suchanfrage, die die Rheinland-Pfälzer an Google stellten, kurz vor dem Lockdown des Landes. Und "Klopapier".

Warum jemand im Netz nach "Klopapier" sucht, ist uns aber auch nicht ganz klar. 😅



Google Trends gibt es seit 2004 -...Gepostet von funk am Donnerstag, 12. März 2020 funk, Facebook

Bis zu diesem Zeitpunkt war uns Italien circa zehn bis 14 Tage voraus. Wir erlebten die Phasen der Italiener zeitversetzt. Italien war schon im Shutdown (Google Suchanfrage: "Ist Shutdown was anderes als Lockdown"), hier in Deutschland überlegte Gesundheitsminister Jens Spahn noch, ob wir Veranstaltungen ab 500 Personen absagen sollten. Die Italiener googelten "regole", was auf deutsch Regeln bedeutet. Und sie googelten nach Masken.

Dann kam es bei uns auch zum Lockdown. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hielt ihre Ansprache, Schulen wurden geschlossen, Firmen geschlossen und wir mussten neue Regeln lernen. Zu Hause bleiben, Abstand halten. Wir googelten "Regeln Coronavirus Rheinland-Pfalz". Und wer in der Pfalz wissen wollte, wie die Regeln drüben im Saarland sind, googelte "Coronavirus Regeln Saarland" gleich mit. Wir mussten neue Worte lernen und uns überhaupt neu einrichten in diesem Quarantäne-Leben. Wir suchten bei Google nach "Social Distancing", "Flatten the curve", nach "Homeschooling", wir googelten "Videokonferenzen - wie geht das?" und nach "Bananenbrot".

Für wen bedeutet "Mehr Zeit zu Hause" auch „Mehr Zeit für Bananenbrot" 🙋‍♀️❤️



Die Grafik kommt von Google Trends. 100...Gepostet von funk am Samstag, 4. April 2020 funk, Facebook

Viele mussten in Kurzarbeit - auch in Rheinland-Pfalz. Die Rheinland-Pfälzer googelten nach "Kurzarbeit - was ist das?"

Viel mehr Menschen suchen nach Kurzarbeit als nach Homeoffice.

Gegen Ende April wurde der "Reproduktionsfaktor" entscheidend. Werden die Coronavirus-Regeln gelockert, wenn der R-Faktor sinkt?

"Was bedeutet Reproduktionsfaktor" und "wie trage ich die Maske so, dass meine Brille nicht beschlägt?", wird jetzt bei Google gesucht. Und viel mehr Menschen suchen nach Kurzarbeit als nach Homeoffice.

Mund- und Nasenschutz in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen: Das ist mittlerweile in ganz Deutschland Pflicht. Wie läuft das bei euch?Gepostet von funk am Sonntag, 3. Mai 2020 funk, Facebook

"Was bedeutet Maskenpflicht", "Lockerungen Rheinland-Pfalz", "Coronavirus und Sommerurlaub", "Hygiene Gastro" und "wann öffnen die Kitas wieder?

Hätten wir ernsthaft noch Anfang Februar für möglich gehalten, dass die Welt still stehen wird und wir uns all diese Fragen stellen?

Irgendwann werden wir zusammensitzen bei einem Glas Wein aus Rheinhessen, der Mosel oder der Pfalz und wir werden uns zurückerinnern an die Phase, als alles anfing.

Jeder denkt dann von seiner eigenen Coronavirus-Anfangsphase: Das, was dann kam, hat uns alle zusammengeschweißt. #zusammenhalten.

Was haben Sie zuletzt bei Google zum Coronavirus gesucht? Schreiben Sie es uns in die Kommentare!