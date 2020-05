per Mail teilen

Corona-Update: Wie geht es weiter in den Kitas im Land?

Wann darf wer wieder in den Kindergarten? Wie steht es um die älteren Menschen in der Corona-Krise? Wir reden über das schwierige Dilemma zwischen Schutz vor Ansteckung und Schutz vor Einsamkeit. Außerdem sprechen wir übers Reisen, gerade jetzt wo viele lange Wochenenden kommen. Und wir schauen heute auf die Urlaubssituation in den Niederlanden.