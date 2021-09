Testzentren gibt es mittlerweile massenhaft in deutschen Städten. Sie sind ein wichtiger Baustein beim Versuch, wieder für mehr Normalität in der Pandemie zu sorgen. Aber nun sind die Testzentren in die Kritik geraten. Es soll Abrechnungs-Betrug im großen Stil geben. Zudem sollen viele Testzentren bei den Tests ungenau vorgehen oder die Hygiene-Vorschriften nicht beachten. Auch in Rheinland-Pfalz wurde schon ein Test-Zentrum geschlossen.