In Rheinland-Pfalz werden die Corona-Beschränkungen weiter gelockert. Spätestens Anfang Juli sollen auch größere private Feste wieder möglich sein. Doch nicht nur Feiern, auch Lernen ist angesagt. Viele Kinder sind in der Pandemie in der Schule zurückgefallen. Ferienprogramme für Familien und Jugendliche, aber auch Sommerschulen sollen Schülerinnen und Schülern helfen, wieder aufzuholen.