"Wir sehen, dass unser Modell funktioniert"

Die Sieben-Tage Inzidenz hat die Marke von 300 geknackt und die Debatte darüber, wie die vierte Corona-Welle gestoppt werden kann, beschäftigt uns seit Tagen.

Von allen Seiten gibt es unterschiedliche Forderungen und die Lage wird zunehmend als unübersichtlich wahrgenommen. Wir haben deshalb mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) über seine Einschätzung gesprochen.

Corona-Verordnung verschärfen – Pläne im Ministerrat

"Wir werden morgen im Ministerrat darüber beraten, wie wir unsere Corona-Verordnung nach schärfen," so Hoch. Grundsätzlich funktioniere das rheinland-pfälzische Modell, so der Minister. Das belegen die im Vergleich zum Bundesschnitt in Rheinland-Pfalz deutlich niedrigeren Infektionszahlen, so Hoch weiter: "Trotzdem wollen wir eine Brandmauer erreichten, damit diese Infektionen nicht nach Rheinland-Pfalz überschwappen."

2G-Regelung in Rheinland-Pfalz

Die Verunsicherungen der Bürgerinnen und Bürger kann der Minister im Interview gut nachvollziehen: "Unsere 2G+-Regelung in Rheinland-Pfalz ist noch aus dem September. Das hat sich jetzt durch die Infektionslage ein wenig überholt. Auch wir machen uns auf den Weg zu 2G in Rheinland-Pfalz." Am Dienstag werden die Pläne dafür vorgestellt und die Warnstufen entsprechend angepasst werden.

Lockdown für Ungeimpfte

Ob es einen generellen Lockdown für Ungeimpfte geben kann […], das mag im Moment etwas weit gehen.

Einem generellen Lockdown für Ungeimpfte, wie ihn zuletzt Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) nach österreichischem Vorbild vorgeschlagen hatte, sieht der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister eher kritisch: "Ob es einen generellen Lockdown für Ungeimpfte geben kann […], das mag im Moment etwas weit gehen. Aber tatsächlich finde ich es vernünftig zu sagen, je mehr Infektionen wir haben und je weiter wir in den Warnstufen kommen, desto weniger Ungeimpfte können wir zu Veranstaltungen, zu Kultur und zum Sport zulassen. Und in der Endstufe wird das auch bedeuten, dass nur noch Geimpfte und Genesene gesellschaftliche Teilhabe haben."

Das Gespräch führte Michael Lueg.